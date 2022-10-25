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35 минут назад

Bloomberg: Жители ЕС стали экономить на еде и вернулись в 1970-е

Вечерняя Москваиещё 1

Порядка 75 процентов европейцев вынуждены сократить свои регулярные расходы на товары и продукты питания на фоне роста инфляции и экономического кризиса. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование одной из компаний, занимающихся аналитикой рынков.

СМИ: Жители ЕС стали экономить на еде и вернулись в 70-е
Фото: ТАССТАСС

В шести ключевых рынках Европы более 70 процентов покупателей существенно пересмотрели собственные привычки, касающиеся шоппинга и питания. При этом больше половины жителей сократили расходы на предметы первой необходимости, а 35 процентов стали пользоваться сбережениями или кредитами с целью оплаты текущих счетов.

Из трех тысяч респондентов более половины сообщили, что намерены меньше заказывать доставку еды, питаться в ресторанах, барах и кафе. Многие пропускают традиционные приемы пищи в целях экономии, стараются все чаще закупаться по акциям. Больше людей перешли на покупку уцененных или даже просроченных товаров.

По информации Bloomberg, подобное поведение потребителей отсылает к временам жесткой экономии 1970-х годов в Европе. Готовность населения тратить деньги снижается, а ситуация, с большой долей вероятности, будет только ухудшаться. Возросшая стоимость производства и нестабильность на рынке энергоносителей позволяют делать такие выводы, пишет ТАСС.

Накануне в Великобритании предложили нестандартный способ экономии топлива. Водителям транспортных средств рекомендуют представить яйцо между полом и педалью, чтобы передвигаться на автомобиле плавно и осторожно, поскольку отсутствие резких разгонов и рывков при езде позволяет уменьшить расход горючего.

Экономика,ЕС,
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