Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Минфин снизил объем трансфертов в каждый пятый регион России

Газета.Ru

За девять месяцев 2022 года Министерство финансов сократила объем трансфертов (софинансирование покрытия расходов региональных бюджетов) в каждый пятый российский региона по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные рейтингового агентства АКРА.

Минфин снизил объем трансфертов в каждый пятый регион России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сокращение поступлений (более чем на треть) было зафиксировано в Калининградской и Магаданской областях. Совокупный же объем трансфертов в регионы увеличился на 12% год к году — прежде всего за счет целевых субсидий», — говорится в материале.

В Калининградской области объем трансфертов от Минфина сократился за год на 36%, или на 18 млрд рублей. По мнению аналитиков АКРА, спад был обусловлен снижением господдержки местных производителей, использующих импортные комплектующие.

На втором месте по уровню снижения трансфертов оказалась Магаданская область. Там софинансирование расходов местного бюджета со стороны Минфина за год упало на 35%, или на 4,8 млрд рублей.

«Наряду со снижением налоговых и неналоговых доходов, а также ростом расходов это может осложнить исполнение бюджета Магаданской области по итогам года», — предупредили в АКРА.

Существенно снизились трансферты и для крупнейших городов России — Москвы и Санкт-Петербурга. Там годовой спад зафиксировали на уровне 32% и 18% соответственно (или на 30,2 млрд и 5,7 млрд рублей). Однако в отличие от Калининграда и Магадана, бюджеты этих городов мало зависели от выделения безвозмездных поступлений со стороны Минфина.

12 сентября аналитики Министерства финансов представили статистические данные, согласно которым доходы федерального бюджета России по итогам августа снизились второй месяц подряд. К концу последнего месяца лета поступления снизились на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. В июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители