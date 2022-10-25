Минфин снизил объем трансфертов в каждый пятый регион России

За девять месяцев 2022 года Министерство финансов сократила объем трансфертов (софинансирование покрытия расходов региональных бюджетов) в каждый пятый российский региона по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные рейтингового агентства АКРА.

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«Сокращение поступлений (более чем на треть) было зафиксировано в Калининградской и Магаданской областях. Совокупный же объем трансфертов в регионы увеличился на 12% год к году — прежде всего за счет целевых субсидий», — говорится в материале.

В Калининградской области объем трансфертов от Минфина сократился за год на 36%, или на 18 млрд рублей. По мнению аналитиков АКРА, спад был обусловлен снижением господдержки местных производителей, использующих импортные комплектующие.

На втором месте по уровню снижения трансфертов оказалась Магаданская область. Там софинансирование расходов местного бюджета со стороны Минфина за год упало на 35%, или на 4,8 млрд рублей.

«Наряду со снижением налоговых и неналоговых доходов, а также ростом расходов это может осложнить исполнение бюджета Магаданской области по итогам года», — предупредили в АКРА.

Существенно снизились трансферты и для крупнейших городов России — Москвы и Санкт-Петербурга. Там годовой спад зафиксировали на уровне 32% и 18% соответственно (или на 30,2 млрд и 5,7 млрд рублей). Однако в отличие от Калининграда и Магадана, бюджеты этих городов мало зависели от выделения безвозмездных поступлений со стороны Минфина.