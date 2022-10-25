В Минфине Турции рассказали о просьбе к «Газпрому»

Турция добивается скидки на российский газ, страна попросила «Газпром» о возможности отсрочить платежи.

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Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.

Он отметил, что Анкара настойчиво добивается скидки на большое количество газа, которое покупает у Москвы, а также попросила «Газпром» о возможности отстрочить платежи.

По словам Небати, на обоих направлениях ожидаются «хорошие новости».