В Минфине Турции рассказали о просьбе к «Газпрому»

Турция добивается скидки на российский газ, страна попросила «Газпром» о возможности отсрочить платежи.
Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.
Он отметил, что Анкара настойчиво добивается скидки на большое количество газа, которое покупает у Москвы, а также попросила «Газпром» о возможности отстрочить платежи.
По словам Небати, на обоих направлениях ожидаются «хорошие новости».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны.