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18 минут назад

Минфин Турции: Анкара попросила «Газпром» об отсрочке платежей

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Турция добивается скидки на российский газ, страна попросила «Газпром» о возможности отсрочить платежи.

В Минфине Турции рассказали о просьбе к «Газпрому»
Фото: ТАССТАСС

Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.

Он отметил, что Анкара настойчиво добивается скидки на большое количество газа, которое покупает у Москвы, а также попросила «Газпром» о возможности отстрочить платежи.

По словам Небати, на обоих направлениях ожидаются «хорошие новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Газпром,
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