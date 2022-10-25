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1 час назад

"Ъ": Минтранс захотел ограничить ставку фрахта для нефтепродуктов

Газета.Ru

Министерство транспорта предлагает ограничить ставки фрахта для ряда грузов, перевозимых российским флотом. Речь идет о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Минтранс захотел ограничить ставку фрахта для нефтепродуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минтранс опубликовал проект поправок к Кодексу торгового мореплавания, которым правительство наделяется возможностью устанавливать предельную ставку фрахта для перевозки определенного перечня грузов <....> Речь идет о нефти и нефтепродуктах. При их перевозке предельный размер фрахта определяется в порядке, установленном правительством, и стороны применяют ставку, не превышающую его», — говорится в материале.

По словам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, в настоящее время Ставки фрахта на перевозки российской нефти из Новороссийска в Средиземноморье составляют $23-25 на тонну, из Козьмино в порты КНР — $10-12 на тонну, в Индию — свыше $30 на тонну. Сейчас только большой спрос на нефть марки Urals и высокие скидки на это сырье позволяют нефтяникам получать большую экспортную маржу, но так будет не всегда.

«Сейчас стоимость фрахта в два-четыре раза выше дофевральского уровня, но при текущих мировых ценах на Urals ($72-73 за баррель) позволяет российским нефтяникам сохранять высокую экспортную маржу <....> В марте-апреле на пике отказа от российской нефти в Европе мы видели ставки $58-59 на тонну на маршруте Приморск-Северо-Западная Европа — в десять раз выше уровня до начала боевых действий», — заключил Кондратьев.

23 октября Bloomberg сообщил, что для обхода нефтяного эмбарго Евросоюза Россия создаст «теневой флот» сырьевых танкеров. Кроме того, вполне вероятно увеличение случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. Такие меры Москва якобы предпринимает в преддверии 5 декабря, когда запрет морского импорта нефти из РФ вступит в силу на территории Евросоюза.

Экономика,Сергей Кондратьев,Коммерсант,Минтранс РФ,ЕС,
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