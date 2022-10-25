Минтранс захотел ограничить ставку фрахта для нефтепродуктов

« Минтранс опубликовал проект поправок к Кодексу торгового мореплавания, которым правительство наделяется возможностью устанавливать предельную ставку фрахта для перевозки определенного перечня грузов <....> Речь идет о нефти и нефтепродуктах. При их перевозке предельный размер фрахта определяется в порядке, установленном правительством, и стороны применяют ставку, не превышающую его», — говорится в материале.

По словам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, в настоящее время Ставки фрахта на перевозки российской нефти из Новороссийска в Средиземноморье составляют $23-25 на тонну, из Козьмино в порты КНР — $10-12 на тонну, в Индию — свыше $30 на тонну. Сейчас только большой спрос на нефть марки Urals и высокие скидки на это сырье позволяют нефтяникам получать большую экспортную маржу, но так будет не всегда.