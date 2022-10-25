В России выросли инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания россиян в октябре продолжили расти — они увеличились до 12,8 процента с 12,5 процента в сентябре. Такие данные приводит Банк России в недавнем отчете «инФОМ».

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Около 38 процентов опрошенных в октябре заметили подорожание мяса и птицы, 29 процентов респондентов подчеркнули, что подорожала молочная продукция, 28 процентов отметили подорожание чая, кофе и лекарственных препаратов.

Также, по данным опроса, 33 процента участников были вынуждены экономить на путешествиях, 28 процентов — на одежде и обуви, а 25 процентов респондентов экономили на ремонте.