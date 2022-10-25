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13 минут назад

В России выросли инфляционные ожидания

Lenta.ruиещё 1

Инфляционные ожидания россиян в октябре продолжили расти — они увеличились до 12,8 процента с 12,5 процента в сентябре. Такие данные приводит Банк России в недавнем отчете «инФОМ».

В России выросли инфляционные ожидания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 38 процентов опрошенных в октябре заметили подорожание мяса и птицы, 29 процентов респондентов подчеркнули, что подорожала молочная продукция, 28 процентов отметили подорожание чая, кофе и лекарственных препаратов.

Также, по данным опроса, 33 процента участников были вынуждены экономить на путешествиях, 28 процентов — на одежде и обуви, а 25 процентов респондентов экономили на ремонте.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены продолжат снижаться до конца года, так что итоговая инфляция опустится до 12 процентов. Надеяться на такой результат властям позволяла динамика летних месяцев.

Экономика,Владимир Путин,Банк России,
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