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1 час назад

Bloomberg: ЕС призвала две страны поддержать введение потолка цен на газ

Лера Букина

Присоединение к введению потолка цен на газ государств, которые импортируют из ЕС электроэнергию, Еврокомиссия сочла разумной мерой. Она указала на эффективность такого инструмента, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

В ЕС захотели привлечь Британию к введению потолка цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о таких странах, как Великобритания и Швейцария.

Соответствующая рекомендация была распространена перед началом встречи министров энергетики ЕС. Издание также указывает на изучение сторонами возможности установления повышенной стоимости экспорта электроэнергии за пределы Евросоюза. Вместе с тем делать это запрещено – регулируют такое правило несколько международных соглашений с партнерами.

На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что вопрос создания европейского картеля для закупок газа будет и дальше рассматриваться участниками саммита Евросоюза. В самом начале может быть установлен уровень в 15% от всего импорта. Он отметил стремление стран продолжать совместную работу в этом направлении.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла о сокращении на две трети «огромной зависимости» от российских поставок газа. По ее словам, этого удалось добиться за восемь месяцев.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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