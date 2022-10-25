Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара рассчитывает получить скидку на российский газ. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Как отмечает газета, Турция активно добивается скидки на поставки огромных объемов газа, который она закупает у России, это ослабит давление на турецкую лиру и поддержит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии выборов, запланированных на лето 2023 года.

Также Турция попросила у «Газпрома» возможность отсрочить платеж. Небати сказал, что ожидает «хороших новостей» на обоих фронтах - и со скидкой, и с отсрочкой.

Министр также подтвердил, что «Росатом» перевел в Турцию средства для строительства атомной электростанции на южном побережье. По мнению аналитиков, опрошенных FT, это увеличило валютные резервы турецкого центрального банка примерно на пять миллиардов долларов.

Небати объяснил экономические связи Анкары с Россией «добрососедскими отношениями», на которые не влияет обеспокоенность западных стран тем, что Турция стала лазейкой для обхода санкций.

«Турция - страна, которая очень осторожно действует в рамках международной финансовой системы и не разрушает ее. Все приходит к нам легальными путями», - подчеркнул он.

Небати, третий министр финансов Турции за три года, решительно выступает в поддержку неортодоксальной экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган отвергает устоявшийся экономический принцип, согласно которому повышение процентных ставок сдерживает инфляцию. Как отмечает FT, это привело к череде валютных кризисов и периодов сверхвысокой инфляции.

Центральный банк Турции снижал процентные ставки три месяца подряд, хотя в сентябре инфляция в стране превысила 83 процента.