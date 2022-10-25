Минфин сократил трансферты в каждый пятый регион

Министерство финансов решило уменьшить объем трансфертов в каждый пятый регион РФ в сравнении с 2021 годом. Ярко выраженная динамика прослеживается в период с января по сентябрь, передает РБК со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА.

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Речь идет о софинансировании покрытия расходов региональных бюджетов. Поступления более чем на треть уменьшились в Калининградской и Магаданской областях. Суммарный объем трансфертов в регионы вырос на 12% год к году. Этому способствовали целевые субсидии, выяснили аналитики.

Спад в Калининградской области вызван уменьшением господдержки местных производителей, которые используют импортные комплектующие, полагают в АКРА.

В агентстве отметили, что наряду со снижением налоговых и неналоговых доходов Магаданской области исполнение бюджета по итогам года может осложниться.

Значительное сокращение трансфертов зафиксировано также в Москве и Санкт-Петербурге. Падение год к году оценивается в 32% и 18% соответственно (в денежном выражении это 30,2 млрд и 5,7 млрд рублей).