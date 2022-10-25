В Европе оценили перспективы закупок газа из РФ через хаб в Турции

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что ожидает отказа Европы покупать российский газ через хаб в Турции. Об этом сообщает турецкая газета Dünya.

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Импорт энергоресурсов из России является проблемой, дал свою оценку министр. Он отметил, что идет серьезная дискуссия о перспективах поставках газа и нефти, а хаб в Турции вызывает множество вопросов.

«Как будет работать этот центр? Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его», — сказал он.

Также Сикела обвинил Россию в манипуляции газовыми рынками Европы, из-за чего цены на газ в регионе резко выросли.

«Пока в Европе идут военные действия, страны-члены ЕС ЕС решили, что не будут импортировать российский газ и нефть», — указал чешский министр.

Ранее президент России Владимир Путин предложил перенести транзит газа с разрушенных «Северных потоков» в регион Черного моря и Турции и создать там «турецкий газовый хаб». Обсуждение этой инициативы прошло между российским лидером и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 октября, по итогам было принято решение о его реализации для поставок газа в Европу.