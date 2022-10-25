Анкара заявила о достижении соглашения с Москвой по газовому хабу

Москве и Анкаре удалось достигнуть принципиального соглашения по вопросу создания в стране газового хаба в Турции. С таким заявлением выступил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, передает РИА Новости.
Он также отметил, что Анкара приступила к выполнению своей части работы. По словам министра, такой хаб необходим для энергобезопасности европейских стран.
Важно убедиться в том, что проигравшей стороны в данном проекте не будет, указал Денмез. Он также отметил, что у Турции всегда были планы стать газовым центром и центром торговли.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что делегациям было поручено незамедлительно начать реализовывать инициативу по созданию газового хаба. Мера была принята после обсуждения данного вопроса с президентом РФ.
Некоторое время назад президенты РФ и Турции провели переговоры в Астане. Российский лидер Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о необходимости рассмотреть вопрос создания газового хаба в Турции. По словам российского лидера, этот хаб мог бы стать площадкой не только для поставок, но и для определения стоимости.