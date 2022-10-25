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29 минут назад

Зеленский пообещал помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Европейскому союзу помощь в замещении российских энергоресурсов. Об этом глава государства сказал в обращении на конференции по будущему восстановлению Украины в Берлине, трансляцию вела Еврокомиссия.

Зеленский обещал помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский отметил, что украинский экспорт электрики потенциально составляет "десятки гигаватт". Это может стать одной из фундаментальных опор климатической политики Европы, заявил президент Украины.

Украина не получила «ни цента»: Зеленский выказался о помощи Запада

14 октября советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $10-20 за баррель. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить потолок на цену российского сырья.

Экономика,Олег Устенко,Владимир Зеленский,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,
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