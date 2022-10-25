Зеленский обещал помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Европейскому союзу помощь в замещении российских энергоресурсов. Об этом глава государства сказал в обращении на конференции по будущему восстановлению Украины в Берлине, трансляцию вела Еврокомиссия.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский отметил, что украинский экспорт электрики потенциально составляет "десятки гигаватт". Это может стать одной из фундаментальных опор климатической политики Европы, заявил президент Украины.