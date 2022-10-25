Глава МЭА назвал необходимый миру объем российской нефти

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал необходимый миру объем российской нефти. По его словам, если Россия продолжит экспортировать 80-90 процентов от текущего уровня, этого будет достаточно для удовлетворения спроса. Его слова приводит Reuters.

Бироль добавил, что в 2023 году в мире ожидается рост потребления нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки, поэтому российская нефть по-прежнему будет нужна для покрытия спроса на глобальном рынке. При этом представитель Минфина США сообщил Reuters, что даже после введения потолка цен на российскую нефть, от 80 до 90 процентов текущих экспортных объемов России продолжит поступать на рынок.

«Я думаю, что это хорошо, потому что пока миру все еще нужны поставки российской нефти на рынок. 80-90 процентов — это хороший и обнадеживающий уровень для удовлетворения спроса», — сказал Бироль.

Комментируя механизм ограничения цен на нефть из России, глава МЭА заявил, что он еще нуждается в доработке, а также для его эффективности потребуется участие крупных стран-импортеров нефти. При этом Бироль осудил решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона.

Он назвал его «действительно неудачным» и «рискованным», так как спрос в мире только растет — в 2022 году ожидается его увеличение на 2 миллиона баррелей в сутки. Бироль добавил, что ряд экономик по всему миру уже находятся на грани рецессии, и снижение поставок нефти на рынок только усугубят ситуацию.