В России оценили планы Зеленского поставлять электроэнергию в Европу

«Тут тоже все сложно, потому что на газовых месторождениях Украины уже много лет падает добыча. Максимум, что им удалось сделать, это просто стабилизировать ее на уровне 19-20 млрд кубов. Но традиционно Украина больше потребляла: на начало года она потребляла 30 млрд кубов, а добывала 20 млрд. То есть в плане газа она тоже была энергодефицитной страной. А сейчас никто не берется сказать, сколько газа потребляет Украина, потому что газовые электростанции разрушаются, промышленные предприятия останавливаются. Поэтому по газу они тоже не могут быть экспортерами, нарастить добычу они не смогут. Стране нужны большие инвестиции, чтобы удержаться хотя бы на том уровне, который есть сейчас - около 20 млрд кубов... Говорить о том, что Украина станет экспортером хотя бы чего-то - угля, газа, электроэнергии - пока невозможно. Себе бы хватило. Пока речь идет о дефиците на внутреннем рынке, не говоря уже про экспорт», — заключил аналитик.