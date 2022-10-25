В России оценили планы Зеленского поставлять электроэнергию в Европу

В ближайшей перспективе Украина не сможет стать страной-экспортером энергоресурсов из-за сложной ситуации в энергетическом секторе страны. Об этом в разговоре с «Рамблером» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева в будущем помочь Европе заместить энергоресурсы из России.
Чтобы Украина вернулась к экспорту электроэнергии, ей нужно восстановить объекты генерации и сетевое хозяйство, отметил специалист.
«На это уйдет много времени и много денег, потому что это не так просто: сначала нужно обеспечить себя, а потом уже можно будет экспортировать. Украине нужно будет восстанавливать не только объекты генерации, но и какой-то промышленный потенциал. Тогда подразумевается, что потребление внутри страны тоже будет расти. И возникает вопрос: насколько Украина потенциально сможет выйти в сегмент экспортеров? Страна была экспортером в области электроэнергетики несколько месяцев, но это произошло только потому, что все предприятия закрылись», — сказал он.
Базисом энергосистемы Украины всегда были атомные станции, однако сейчас Запорожская АЭС, которая является крупнейшей станцией в Европе, не контролируется Киевом, отметил Юшков.
«Где вы тогда возьмете столько генерации? Или вы хотите радикально сократить объем потребления? Тогда это другой сценарий. Но сейчас собственной генерации не хватает даже для сегмента населения, социальных объектов, освещения. В этом смысле проблем много», — заявил специалист.
Вместе с тем Юшков вспомнил звучавшие ранее заявления представителей Киева о намерении страны стать поставщиком энергоносителей в Европу.
«Тут тоже все сложно, потому что на газовых месторождениях Украины уже много лет падает добыча. Максимум, что им удалось сделать, это просто стабилизировать ее на уровне 19-20 млрд кубов. Но традиционно Украина больше потребляла: на начало года она потребляла 30 млрд кубов, а добывала 20 млрд. То есть в плане газа она тоже была энергодефицитной страной. А сейчас никто не берется сказать, сколько газа потребляет Украина, потому что газовые электростанции разрушаются, промышленные предприятия останавливаются. Поэтому по газу они тоже не могут быть экспортерами, нарастить добычу они не смогут. Стране нужны большие инвестиции, чтобы удержаться хотя бы на том уровне, который есть сейчас - около 20 млрд кубов... Говорить о том, что Украина станет экспортером хотя бы чего-то - угля, газа, электроэнергии - пока невозможно. Себе бы хватило. Пока речь идет о дефиците на внутреннем рынке, не говоря уже про экспорт», — заключил аналитик.
Ранее в ходе выступления на международной конференции по восстановлению Украины Зеленский пообещал, что после завершения украинского кризиса Евросоюз сможет замещать «грязные российские энергоресурсы» с помощью Киева.