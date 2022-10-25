Саудовская Аравия удвоила поставки нефти в Европу

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что экспорт нефти из королевства в страны Европы удвоился до 950 тысяч б/с в сентябре. Об этом сообщает ТАСС .

Во время своего выступления на шестой конференции Инициативы будущих инвестиций в Эр-Рияде глава саудовского Минэнерго добавил, что Саудовская Аравия консультируется «со многими европейскими правительствами по поводу текущего кризиса». При этом он подчеркнул, что его страна будет «поставлять нефть всем, кто в ней нуждается».