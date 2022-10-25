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54 минуты назад

Саудовская Аравия удвоила поставки нефти в Европу

Елена Прошина

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что экспорт нефти из королевства в страны Европы удвоился до 950 тысяч б/с в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Саудовская Аравия удвоила поставки нефти в Европу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время своего выступления на шестой конференции Инициативы будущих инвестиций в Эр-Рияде глава саудовского Минэнерго добавил, что Саудовская Аравия консультируется «со многими европейскими правительствами по поводу текущего кризиса». При этом он подчеркнул, что его страна будет «поставлять нефть всем, кто в ней нуждается».

25 октября в столице Саудовской Аравии открылась шестая конференция Инициативы будущих инвестиций. Она продлится до 27 октября, и в ней примут участие около 6 тысяч руководителей компаний, политиков, инвесторов и предпринимателей.

Ранее в США призвали перестать поставлять оружие Саудовской Аравии.

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