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20 минут назад

В Великобритании цены на макароны, чай и чипсы выросли на 65%

Газета.Ru

Цены на макароны, чай, растительные масла и чипсы выросли в Великобритании в сентябре 2022 года на 65% относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на данные пресс-службы Управления национальной статистики Соединенного Королевства.

В Британии цены на макароны, чай и чипсы выросли на 65%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что цена на макароны выросла на 60%, на чай — 65%, на чипсы — 39%, растительные масла — 65%.

В целом стоимость самых бюджетных продовольственных товаров в супермаркетах Великобритании в сентябре 2022 года выросла на 17% относительно аналогичного периода 2021 года. В их числе молоко, печенье, хлеб, замороженные овощи. Эти продукты выросли в цене на 30%.

При этом, по данным Управления, в апреле средний рост составлял 9% относительно апреля 2021 года.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на мнение экономиста ING Джеймса Смита написало, что инфляция в Соединенном Королевстве может достигнуть рекордных 15% в 2023 году, если правительство прекратит субсидирование счетов за электроэнергию для домохозяйств.

Экономика,Джеймс Смит,
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