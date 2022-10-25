Юань остается единственным ликвидным активом в золотовалютных резервах России, несмотря на понижение курса валюты к доллару. Об этом в беседе с «РИАМО» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он пояснил, что ослабление юаня к доллару происходит на фоне мягкой денежно-кредитной политики Центробанка Китая, противоположным ей жестким действиям по ставке Федеральной резервной системы США и конфронтации между Пекином и Вашингтоном.

Кроме того РФ сейчас проводит девалютизацию, отказываясь от валют недружественных стран и переориентируюсь на экономики дружественных, в том числе КНР, добавил Зельцер.

«Поэтому не имеет смысла рассматривать временную слабость юаня в корреляции с переоценкой резервов в китайской нацвалюте, потому что сейчас это, по сути, единственный ликвидный актив в золотовалютных резервах России, а большая часть резервов заблокирована Западом», — отметил эксперт.