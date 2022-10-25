Юань остается единственным ликвидным активом в золотовалютных резервах России, несмотря на понижение курса валюты к доллару. Об этом в беседе с «РИАМО» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Он пояснил, что ослабление юаня к доллару происходит на фоне мягкой денежно-кредитной политики Центробанка Китая, противоположным ей жестким действиям по ставке Федеральной резервной системы США и конфронтации между Пекином и Вашингтоном.
Кроме того РФ сейчас проводит девалютизацию, отказываясь от валют недружественных стран и переориентируюсь на экономики дружественных, в том числе КНР, добавил Зельцер.
«Поэтому не имеет смысла рассматривать временную слабость юаня в корреляции с переоценкой резервов в китайской нацвалюте, потому что сейчас это, по сути, единственный ликвидный актив в золотовалютных резервах России, а большая часть резервов заблокирована Западом», — отметил эксперт.
По его прогнозам, при среднесрочном ослаблении рубля пара китайской и российской валют может достигнуть 9,5 рублей. Сейчас данный показатель составляет 8,3 рубля.