Евросоюз готовит новый пакет санкций против России

Европейский союз вскоре может подготовить очередной пакет санкций против России. Об этом пишет в четверг газета Politico с ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову.

По данным издания, об этом Юрова заявила в среду вечером в Брюсселе. По ее словам, ЕС "подготовит новый пакет санкций, возможно, что скоро". Еврокомиссар также указала на роль, которую играет "ряд соседних стран", способствуя ввозу подсанкционных товаров в Россию.

Кроме того, газета пишет, что тему очередных рестрикций в среду обсудили послы Евросоюза, но после встречи у них "не появилось более ясное представление о новом пакете санкций". При этом три дипломата рассказали изданию, что акцент, как ожидается, может быть сделан на Белоруссии.