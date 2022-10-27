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34 минуты назад

Евросоюз может скоро подготовить новый пакет санкций против России

ТАССиещё 1

Европейский союз вскоре может подготовить очередной пакет санкций против России. Об этом пишет в четверг газета Politico с ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову.

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, об этом Юрова заявила в среду вечером в Брюсселе. По ее словам, ЕС "подготовит новый пакет санкций, возможно, что скоро". Еврокомиссар также указала на роль, которую играет "ряд соседних стран", способствуя ввозу подсанкционных товаров в Россию.

Кроме того, газета пишет, что тему очередных рестрикций в среду обсудили послы Евросоюза, но после встречи у них "не появилось более ясное представление о новом пакете санкций". При этом три дипломата рассказали изданию, что акцент, как ожидается, может быть сделан на Белоруссии.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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