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30 минут назад

Объём внешней торговли товарами Китая вырос почти на 10%

Свободная пресса

В период с января текущего года этого объём внешней торговли товарами Китая увеличился на 9,9% в годовом исчислении до 31,11 трлн юаней (около 4,75 трлн долл.).

Объём внешней торговли товарами Китая вырос почти на 10%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, объём экспорта увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 17,67 трлн юаней, а объём импорта вырос на 5,2% в годовом исчислении до 13,44 трлн юаней.

В январе-сентябре объём торговли Поднебесной со странами АСЕАН увеличился на 15,2%, с ЕС – на 9% и с США – на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом за указанный период товарооборот КНР со странами вдоль «Пояса и пути» вырос сразу на 20,7% до 10,04 трлн юаней.

В первые девять месяцев текущего года объём внешней торговли частных предприятий Поднебесной увеличился на 14,5% в годовом исчислении до 15,62 трлн юаней, что составило 50,2% от общего внешнеторгового оборота страны.

В январе-сентябре экспорт электромеханической продукции вырос на 10% и составил 56,8% от общего объёма экспорта страны, а экспорт трудоемкой продукции увеличился на 12,7% в годовом исчислении.

Ранее сообщалось, что Китай будет и дальше усиливать динамику стимулирования иностранных инвестиций.

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