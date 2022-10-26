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49 минут назад

В Китае предрекли Евросоюзу мрачные перспективы после октября

Lenta.ruиещё 2

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао предрек Евросоюзу (ЕС) мрачные перспективы после октября, Он считает, что Европа столкнется с настоящим испытанием, когда начнется отопительный сезон.

В Китае предрекли Евросоюзу мрачные перспективы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист пояснил, что в это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии, поскольку «пляска под дудку Америки» и антироссийские санкции не соответствует национальным интересам европейских стран.

Как заявил Тао, энергетический кризис вызвал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики. В результате ЕС был вынужден пойти на «акт самоубийства», покупая газ у США по цене в четыре раза выше внутренней.

На этом фоне, указал обозреватель, в Европе происходит раскол из-за нежелания многих стран «жертвовать собой», а среди европейцев все больше распространяется чувство «усталости от Украины».

Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать зиму 2022-2023 годов, но в следующем году она может столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. В международной организации рассказали, что к середине сентября текущего года поставки российского газа в Европу уменьшились на 80 процентов в годовом выражении.

Экономика,Международный валютный фонд,ЕС,
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