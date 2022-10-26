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1 час назад

В Турции захотели организовать встречу министров энергетики России и Германии

Национальная Служба Новостейиещё 2

Турция планирует организовать встречу министров энергетики России и Германии в декабре, заявил председатель Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллах Дегер. Об этом пишет газета Aydınlık.

Турция хочет организовать встречу глав Минэнерго России и ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита», — отметил Дегер.

По словам главы исполкома саммита, встреча министров может пройти 8-9 декабря в стамбульском дворце Чираган, пишет RT.

Ранее Турция захотела получить скидку на будущие поставки газа из России и отсрочку по платежам за уже купленное топливо. Об этом заявил накануне министр финансов и казначейства республики Нуреддин Небати, напоминает «Свободная пресса».

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