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25 минут назад

Bloomberg: Европе нужно срочно решать проблему с газом, не полагаясь на погоду

Газета.Ruиещё 4

Теплая погода в Европе может привести к снижению цен на газ, что уменьшит ощущение безотлагательности решения проблемы с газом. Об этом в своей авторской колонке для агентства Bloomberg написал Джон Эйнгер.

Bloomberg: Европе нужно срочно решать проблему с газом
Фото: ТАССТАСС

«Из-за импорта СПГ и необычайно теплой погоды в ЕС образовался избыток газа. Стимул действовать быстро исчез, и сейчас никто не знает, сможет ли Европа ввести потолок цен на газ. Кроме того, Евросоюз (ЕС) до сих пор не может договориться, что означает ценовой потолок», — отметил Эйнгер.

По его словам, европейские министры в июле смогли сотворить чудо и всего за шесть дней договорились о снижении спроса на газ. Однако после этого страны ЕС стали отставать от намеченного графика и уже практически нет шансов на то, что какие-либо важные меры будут приняты к зиме.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы могут не успеть решить проблему высокой стоимости топлива к наступлению зимнего сезона. В агентстве напомнили, что во время своей последней экстренной встречи 25 октября министры энергетики ЕС назначили на 24 ноября новый финальный срок, чтобы согласовать решения по борьбе с энергетическим кризисом.

Экономика,ЕС,
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