Грядущее повышение налогов в РФ назвали риском для бюджета

Повышение налоговой нагрузки, на которое российские власти намерены пойти в следующем году из-за ожидающегося снижения нефтегазовых доходов, может дать обратный эффект и стать значительным риском для будущего страны. К такому выводу пришли эксперты и отраслевые организации, на которые ссылается РБК.

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В отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) грядущее увеличение фискальной нагрузки воспринимается строго негативно. По мнению организации, положение компаний из-за новых сборов существенно ухудшится, из-за чего они будут не в состоянии выплатить налоги и начнут сворачивать бизнес, то есть государство получит меньше.

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«Тренд на хаотичное и "ползучее" повышение нагрузки нужно прекратить», — призвали в РСПП.

В частности, увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) приведет к росту цен на отдельные товары топливно-энергетического комплекса. Из-за этого вырастут расходы промышленных потребителей, и бюджет недополучит доходы от них.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в совместном заключении напомнили, что в 2023 году будет реализован отложенный эффект от санкций против России, и сверхдоходов от продажи нефти и газа, на которые рассчитывают власти, может не быть.

Отдельно увеличение НДПИ и экспортной пошлины ставит под вопрос выплаты дивидендов и инвестиции в новые проекты, например, в строительство инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Что касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то его долю в федеральном бюджете предполагается повысить в два раза — с 0,5 процента до 1 процента. В Институте экономики РАН предупреждают, что подобная мера может усилить уровень недовольства в обществе и увеличить имущественное расслоение.

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в первом чтении Госдума рассматривает в среду, 26 октября. Его авторы в следующем году ожидают снижение нефтегазовых доходов на 23 процента по сравнению с текущим годом, после чего они продолжат падение, но с меньшей скоростью.