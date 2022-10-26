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31 минуту назад

Путин продлил ответные меры России на санкции

Газета.Ruиещё 4

Президент РФ Владимир Путин продлил действие специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года включительно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин продлил ответные меры России на санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ вносит изменения в президентский указ от 8 марта 2022 г. № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Этот указ ограничивает вывоз из России определенных видов товаров во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В перечне запрещенных к вывозу товаров более 200 наименований, в том числе технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны, локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Экономика,Владимир Путин,ЕАЭС,
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