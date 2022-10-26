Китай столкнулся с рекордным дефицитом бюджета

В первые девять месяцев 2022 года дефицит бюджета Китая достиг рекордных 7,16 триллиона юаней, что в пересчете на доллары США составляет почти 980 миллиардов. Страна столкнулась с беспрецедентными проблемами на фоне вспышек COVID-19 в крупных городах и спада на рынке жилья, пишет Bloomberg.

Как следует из опубликованных Минфином КНР во вторник, 25 октября, данных, текущий дефицит больше, чем за любой другой сопоставимый период в прошлом, а прошлогоднее значение превышено почти в три раза.

Государственные доходы рушатся в том числе из-за массовых налоговых льгот, которые потребовались из-за многочисленных локдаунов. Средства из бюджета активно расходовались на контроль за передвижением людей и их тестирование, в то время как расходы на инфраструктуру для стимулирования экономического роста были ниже необходимого уровня.

Экономический рост в третьем квартале на 3,9 процента, отмечает издание, не говорит о выходе Китая из кризиса. Он в основном связан с увеличением инвестиций в инфраструктуру, в то время как розничные продажи продолжают падать, а безработица — расти. На этом фоне Народный банк Китая опустил курс юаня до минимума с февраля 2008 года. Падение национальной валюты продолжается с конца апреля.

Настороженность у инвесторов вызывает и переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок, которое сопровождалось ослаблением роли сторонников рыночной экономики Центрального комитета.