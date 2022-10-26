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20 минут назад

Путин сделал заявление о подрывах на «Севпотоках»

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин счел подрывы на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры, передает РИА Новости.

Путин сделал заявление о подрывах на «Севпотоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, из-за диверсий экономика Европы падает. Кроме того, как указал Путин, жизнь миллионов граждан ухудшается в результате таких инцидентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о попытках российской стороны получить допуск к расследованию диверсии на «Северных потоках». Однако, по словам представителя Кремля, результату мешают определенные барьеры.

Как сообщили ранее СМИ, следователи в Германии установили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредились из-за применения взрывчатых веществ.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо высказался о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Так, по его словам, они продемонстрировали, как далеко может зайти НАТО.

Экономика,Филиппо Флориан,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Европарламент,НАТО,
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