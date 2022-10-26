Промпроизводство в России в сентябре снизилось

Объем промышленного производства в России в сентябре 2022 года снизился на 3,1% по сравнению с сентябрем прошлого года, за январь-сентябрь - вырос на 0,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

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При этом в сентябре по сравнению с августом промпроизводство выросло на 0,5%.

Добыча полезных ископаемых в сентябре снизилась на 1,8% в годовом выражении (за январь-сентябрь увеличилась на 1,9%), производство в обрабатывающих отраслях сократилось на 4% (за 9 месяцев снизилось на 0,5%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в сентябре уменьшились на 1,5% (за январь-сентябрь увеличились на 0,3%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов падение составило 7,5% (за 9 месяцев показатели снизились на 5,5%).

По данным статистики, в сентябре добыча угля снизилась на 2,3% в годовом выражении, добыча металлических руд - на 6,5%, добыча нефти и природного газа - на 2,2%. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 11,9%, производство одежды - на 5,6% и текстильных изделий - на 4,1%.