Аналитики Goldman Sachs допустили обвал фондового рынка США

Аналитики Goldman Sachs допустили обвал американского фондового индекса S&P 500 до 2888 пунктов, то есть еще на 25%. Такой сценарий, по их мнению, может воплотиться в жизнь в случае наступления глубокой рецессии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg.

В Goldman Sachs уверены, что в случае рецессии больше всего пострадает рынок акций. Однако пока в ценах на активы не закладывается возможный рост ставок в 2023 году, поскольку «жесткий сценарий» рассматривается как маловероятный.

При этом опрошенные Bloomberg экономисты считают, что в ближайший год рецессия в США наступит с вероятность в 60%. А само агентство и вовсе оценивает возможность такого сценария в 100%. К таким выводам его привело ухудшение финансовых условий, высокая инфляция и ожидания жесткой реакции со стороны ФРС США.