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41 минуту назад

Массовый приезд россиян спровоцировал рост цен в Казахстане и Грузии

Елена Прошина

Переехавшие в Грузию и Казахстан россияне могли спровоцировать ускорение роста потребительских цен в этих странах. Об этом сообщает Bloomberg.

Массовый приезд россиян спровоцировал рост цен в двух странах
Фото: ТАССТАСС

В центробанке Казахстана считают, что такая ситуация может быть недолговечной, но она сказывается на инфляционных ожиданиях. За сентябрь годовая инфляция в Казахстане ускорилась с 16% до почти 18%. А ключевая ставка на этом фоне была повышена с 14,5% до 16%.

Темпы инфляции в Грузии также стали расти. Сейчас этот показатель достиг 11,5%. При этом ЦБ Грузии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 11%, отметив, что в стране ожидается рост спроса.

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Впрочем, издание подчёркивает, что происходящая ситуация может быстро сойти на нет, так как многие из переехавших россиян в дальнейшем переезжают в другие страны или возвращаются домой.

Ранее пограничники из Волгограда задержали более 100 человек на границе с Казахстаном.

Экономика,Банк России,ЕС,
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