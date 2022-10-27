США испугались вводить жесткие ограничения цен на российскую нефть

Позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась, рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg, объясняя позицию американских властей опасениями о прекращении поставок.

«Официальные лица США были вынуждены свернуть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма со стороны инвесторов и растущего риска на финансовых рынках», — сообщает агентство.

По информации издания, США и Евросоюз , «вероятнее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось».

Агентство пишет, что позиция США изменилась после того, как «Вашингтон потратил месяцы, оказывая давление на европейцев, чтобы они изменили свои санкции в отношении российской нефти. Предполагается, что решение по потолку цен будет принято до 5 декабря. На данный момент согласие на применение ограничений дали лишь страны G7 и Австралия.