В немецком правительстве считают, что вопреки заявлениям России использовать вторую нитку «Северного потока - 2» после взрывов технически невозможно. Об этом сообщает Der Spiegel.
«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, поэтому технической возможности [запуска] больше нет», - подчеркнули в правительстве.
Кроме того, «Северный поток - 2» не получил сертификата эксплуатации.
Мнение правительства содержится в ответе на запрос лидера парламентской группы «Альтернатива для Германии» Лейфа-Эрика Хольма. Его партия выступает за ввод в эксплуатацию «Северного потока - 2».
Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.
В Швеции и Дании сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.
Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что газ можно было бы поставлять по уцелевшей ветке «Северного потока-2».
«Хотят - пусть просто кран откроют и все», - заявил он.
При этом датский инженер Стин Уссинг считает, что «Северный поток» можно починить за несколько месяцев. Он отмечал, что в воде на глубине в 80 метров не так много кислорода, поэтому труба не будет быстро ржаветь.