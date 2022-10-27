В немецком правительстве считают, что вопреки заявлениям России использовать вторую нитку «Северного потока - 2» после взрывов технически невозможно. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, поэтому технической возможности [запуска] больше нет», - подчеркнули в правительстве.

Кроме того, «Северный поток - 2» не получил сертификата эксплуатации.

Мнение правительства содержится в ответе на запрос лидера парламентской группы «Альтернатива для Германии» Лейфа-Эрика Хольма. Его партия выступает за ввод в эксплуатацию «Северного потока - 2».

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции и Дании сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.

Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что газ можно было бы поставлять по уцелевшей ветке «Северного потока-2».

«Хотят - пусть просто кран откроют и все», - заявил он.