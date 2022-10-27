Поколениям украинцев предрекли расплачиваться за взятые Киевом кредиты

Украине предстоит долго расплачиваться за кредиты, предоставленные западными странами. Их будет выплачивать целые поколения граждан страны, сообщило испанское издание Rebelión.

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Отмечается, что украинская сторона получает от стран НАТО крупные партии оружия и многомиллиардные кредиты. Киев будет должен погашать их «под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», указано в материале.

Кроме того, обозреватель полагает, что Украина будет брать новые кредиты для того, чтобы погасить старые. И условия будут «более грабительские», добавил он. В итоге задолженность будет увеличиваться. Также ожидается падение социальной ответственности властей до нулевого уровня.

Отмечается, что Киеву предстоит передавать свои предприятия западным кредиторам.