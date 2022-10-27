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2 часа назад

Поколениям украинцев предрекли расплачиваться за взятые Киевом кредиты

Лера Букина

Украине предстоит долго расплачиваться за кредиты, предоставленные западными странами. Их будет выплачивать целые поколения граждан страны, сообщило испанское издание Rebelión.

Поколениям украинцев предрекли расплачиваться за взятые Киевом кредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что украинская сторона получает от стран НАТО крупные партии оружия и многомиллиардные кредиты. Киев будет должен погашать их «под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», указано в материале.

Кроме того, обозреватель полагает, что Украина будет брать новые кредиты для того, чтобы погасить старые. И условия будут «более грабительские», добавил он. В итоге задолженность будет увеличиваться. Также ожидается падение социальной ответственности властей до нулевого уровня.

Отмечается, что Киеву предстоит передавать свои предприятия западным кредиторам.

Ранее в сентябре еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони оценил государственный долг стран зоны евро в 97% от их внутреннего валового продукта (ВВП).

Экономика,Паоло Джентилони,НАТО,
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