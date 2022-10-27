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27 минут назад

Сечин: отказ от российских энергоресурсов ударит по ВВП Европы

Лера Букина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение европейских стран отказаться от российских энергоресурсов ставит под угрозу от 6,5% до 11% европейского ВВП и увеличивает риски лишения более 16 млн рабочих мест на континенте. Соответствующее заявление он сделал на XV Веронском Евразийском экономическом форуме. Его слова приводит пресс-служба компании.

Сечин: отказ от российских энергоресурсов ударит по ВВП Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сечин сегодня выступает с докладом «Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы».Также он сообщил об отсутствии в мире единого энергетического рынка.

«Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил», - сообщил глава «Роснефти», указав на высокую волатильность на рынке.

По его словам, она стала беспредельной. Также Сечин отметил, что санкции разрушают основы корпоративного права, полностью уничтожают фундамент рыночных отношений. Кроме того, по мнению главы компании, ограничения - отказ «под надуманными предлогами с полным отсутствием ответственности по обязательствам по исполнению контрактов».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что официальным лицам США пришлось пересмотреть план по ограничению цен на российскую нефть в сторону роста.

Экономика,Игорь Сечин,Роснефть,
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