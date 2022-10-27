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1 час назад

Глава ВТБ назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом

ТАСС

Отказ от расчетов в долларах и евро для России является уже необратимым процессом, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ назвал необратимым отказ России от доллара и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отказ от доллара и евро для России - уже необратимый процесс. С учетом текущей тенденции, уже в среднесрочной перспективе нашими основными внешнеторговыми партнерами будут Китай, страны ЕАЭС, Турция, Индия, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента. Переход на национальные валюты именно с этой группой стран - важнейший для нас приоритет", - сказал Костин, выступая на полях XV Веронского Евразийского экономического форума.

Он добавил, что заморозка части золотовалютных резервов РФ является свидетельством того, что "ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным в условиях доллароцентричности глобальной экономики". При этом, по мнению банкира, России следует запастись терпением и поступательно продвигать тему расчетов в нацвалютах в диалоге с партнерами на всех уровнях.

Экономика,Андрей Костин,Банк ВТБ,ЕАЭС,
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