МЭА оценило перспективы поставок нефти и газа из России

Объемы поставок нефти и газа из России в будущем вряд ли смогут вернуться к уровням 2021 года, к 2030 году доля страны на мировом рынке сократится, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе World Energy Outlook 2022.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На данный момент Россия переориентирует поставки своих ресурсов на рынки Азии, однако все объемы, ранее предназначенные для Европы, местным рынкам могут не требоваться. Особенно сложной является задача в случае с поставками газа, поскольку, по оценкам МЭА, в перспективе возможности Китая серьезно наращивать импорт ограничены.

По одному из сценариев агентства, учитывающему реально проводимую энергетическую политику, рост спроса на газ в Китае в период между 2021 и 2030 годом замедляется до 2 процентов в год, по сравнению с 12-процентным показателем в период с 2010 года. Это отражает, в том числе, ориентацию Пекина на более активное использование возобновляемых источников энергии, отмечает агентство.

Кроме того, Китай активно заключает новые долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа, государству уже удалось договориться о достаточных для себя объемах.

В середине октября российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров. На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири», указал Новак, выйдет в 2027 году. Экспорт трубопроводного газа в страны Европы в прошлом году, по подсчетам МЭА, составлял около 140 миллиардов кубометров.