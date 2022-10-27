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1 час назад

Назван возможный диапазон цен на российскую нефть

Лера Букина

Запад будет определять потолок цен на российскую нефть, ориентируясь на среднюю «историческую» цену в размере от $63 до $64 США за баррель. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает агентство Reuters.

Раскрыты детали введения потолка цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, данное значение станет «естественным верхним лимитом», указал автор статьи. По его словам, сейчас завершается работа над планами по введению данной меры.

При этом, по словам официальных лиц, стороны пока не согласовали ценовой диапазон. Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что речи о диапазоне не идет, в этой связи новости об этом не являются правдоподобными.

Кроме того, источник отметил, что информация о пересмотре в сторону повышения планируемого потолка цен на российскую нефть не соответствует действительности.

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, власти США взяли курс на «введение эффективного и жесткого потолка цен на российскую нефть в координации с «Группой семи» и другими партнерами».

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил об отсутствии в мире единого энергетического рынка.

Экономика,Игорь Сечин,Джозеф Байден,Роснефть,Администрация США,
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