ЕС сообщил об увеличении суммы замороженных активов России

Объем замороженных российских активов в Европе составил €17,5 млрд. Такую оценку дал представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд в эфире радио ORF.

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По его словам, в апреле сумма составляла примерно €6,7 млрд. Виганд отметил, что ЕК удалось «добиться прогресса» в данном вопросе.

Это активы 1350 лиц и организаций, которые находятся под санкциями, пояснил он. Наибольшая доля заблокированных активов пришлась на ФРГ, Бельгию, Францию, Люксембург, Ирландию, Италию и Австрию.

Представитель ЕК указал на успешное создание собственной рабочей группы, которая работает со странами-членами для обеспечения эффективного применения санкций и заморозки активов. По его словам, некоторые страны-члены еще должны «выполнить свою домашнюю работу».