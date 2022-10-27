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1 час назад

Названа сумма замороженных российских активов в ЕС

Лера Букина

Объем замороженных российских активов в Европе составил €17,5 млрд. Такую оценку дал представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд в эфире радио ORF.

ЕС сообщил об увеличении суммы замороженных активов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в апреле сумма составляла примерно €6,7 млрд. Виганд отметил, что ЕК удалось «добиться прогресса» в данном вопросе.

Это активы 1350 лиц и организаций, которые находятся под санкциями, пояснил он. Наибольшая доля заблокированных активов пришлась на ФРГ, Бельгию, Францию, Люксембург, Ирландию, Италию и Австрию.

Представитель ЕК указал на успешное создание собственной рабочей группы, которая работает со странами-членами для обеспечения эффективного применения санкций и заморозки активов. По его словам, некоторые страны-члены еще должны «выполнить свою домашнюю работу».

Как заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, несмотря на внешние ограничения, активы российских компаний все еще привлекают зарубежных инвесторов. Он указал на готовность страны к стратегическому честному сотрудничеству.

Экономика,Михаил Мишустин,Еврокомиссия,ЕС,
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