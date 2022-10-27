Германия не смогла занять денег для преодоления энергокризиса

Германии не удалось занять достаточное количество денежных средств для преодоления энергетического кризиса, пишет Reuters.

Автор статьи уточнил, что в начале октября Финансовое агентство ФРГ выставило на торги ценные бумаги на общую сумму в €4 млрд.

Результаты торгов показали самое низкое соотношение спроса и предложения за всю историю продаж семилетних облигаций, подчеркнул эксперт. Оно составило всего 0,47. В итоге, удалось привлечь только €1,78 млрд.