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47 минут назад

Германия не смогла занять денег для преодоления энергокризиса

Илья Родин

Германии не удалось занять достаточное количество денежных средств для преодоления энергетического кризиса, пишет Reuters.

Германия не смогла занять денег для преодоления энергокризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи уточнил, что в начале октября Финансовое агентство ФРГ выставило на торги ценные бумаги на общую сумму в €4 млрд.

Результаты торгов показали самое низкое соотношение спроса и предложения за всю историю продаж семилетних облигаций, подчеркнул эксперт. Оно составило всего 0,47. В итоге, удалось привлечь только €1,78 млрд.

По мнению аналитиков, на столь низкие продажи повлияли такие факторы, как серьезная волатильность рынка и переход инвесторов на облигации других государств.

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