Байден получил «экономику в руинах» после Трампа

Действующий глава США Джо Байден раскритиковал своего предшественника на посту. По его словам, вступив в должность президента, он получил экономику в руинах, оставшуюся после Дональда Трампа.

Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress Keiko Hiromi AFLO Globallookpress

Лидер Соединенных Штатов отметил, что в то время, когда государством управлял Трамп, в стране наблюдался ужасный показатель безработицы, которого американцы уже давно не видели - 16,4%. Байден не стал отрицать влияния на ситуацию пандемии COVID-19, однако подметил одну странность: в тот же период в США появилось рекордное число миллиардеров.

«Сейчас ситуация гораздо лучше», - цитирует речь президента во время выступления в штате Нью-Йорк РИА Новости.

Сегодня, по его словам, безработица составляет около 3,5%. Кроме того, как добавил Байден, наблюдается снижение цен на бензин.