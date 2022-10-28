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1 час назад

Байден заявил, что получил «экономику в руинах» после Трампа

ТК «Звезда»

Действующий глава США Джо Байден раскритиковал своего предшественника на посту. По его словам, вступив в должность президента, он получил экономику в руинах, оставшуюся после Дональда Трампа.

Байден получил «экономику в руинах» после Трампа
Фото: Keiko Hiromi AFLO GloballookpressKeiko Hiromi AFLO Globallookpress

Лидер Соединенных Штатов отметил, что в то время, когда государством управлял Трамп, в стране наблюдался ужасный показатель безработицы, которого американцы уже давно не видели - 16,4%. Байден не стал отрицать влияния на ситуацию пандемии COVID-19, однако подметил одну странность: в тот же период в США появилось рекордное число миллиардеров.

«Сейчас ситуация гораздо лучше», - цитирует речь президента во время выступления в штате Нью-Йорк РИА Новости.

Сегодня, по его словам, безработица составляет около 3,5%. Кроме того, как добавил Байден, наблюдается снижение цен на бензин.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что если бы он остался на президентском посту, конфликта на Украине просто не было бы. Он заметил, что хорошо знает главу РФ Владимира Путина и смог бы не допустить эскалации.

Экономика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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