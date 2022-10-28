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1 час назад

Мишустин призвал страны СНГ отказаться от доллара во взаимной торговле

Газета.Ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, проходящего в Астане, призвал страны Содружества отказаться от доллара во взаимных расчетах в торговле.

Мишустин призвал страны СНГ отказаться от доллара в торговле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам премьера, страны — члены СНГ должны больше уделять внимания развитию собственных возможностей и укреплять технологическую независимость. Для этого нужно как можно быстрее отказаться от доллара и перейти на национальные валюты во взаимной торговле.

«События последних месяцев показали, что упор следует сделать на свои возможности и, конечно, на продолжение и расширение деловых контактов друг с другом, укрепление технологической независимости, финансового суверенитета», — сказал Мишустин.

Российский премьер также добавил, что сложности в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние санкции, которые не являются легитимными, в том числе против России и Белоруссии.

Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет

Ранее руководители органов и служб безопасности стран СНГ обсуждали, каким образом возможно противодействовать «мягкой силе», дестабилизирующей обстановку в этих странах.

Экономика,Михаил Мишустин,
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