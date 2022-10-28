Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
50 минут назад

Турция нашла неожиданный способ помочь европейцам пережить кризис

Лера Букина

У европейцев, которые столкнулись с энергетическим кризисом, появилась возможность приобрести у турецких турагентств выгодные туры на курорты зимой. По большей части программы касаются граждан пенсионного возраста, сообщает газета Hürriyet, передает ТАСС.

Турция нашла неожиданный способ помочь европейцам пережить кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для покупки доступны двухмесячные туры в пятизвездочные отели Антальи по цене от €1 тыс. до €10 тыс. При этом программа предполагает систему «все включено». По информации издания, номер в гостиницах с двумя-тремя звездами обойдется в €511.

Под акционную цену подпадают 152 отеля Антальи, а также объекты размещения в Бодруме, Кушадасы, Мармарисе.

Отмечается, что жители европейских стран уже активно резервируют номера в отелях Турции на зиму. Газета указывает на увеличение количества броней на ноябрь-декабрь к прошлому году в 1,5-2 раза.

Ранее сообщалось, что, по данным Travelata.ru, на туристическом рынке зафиксировано резкое снижение стоимости туров в Египет. Так, россияне могут найти варианты, которые упали в цене на 50%.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители