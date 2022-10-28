Турция нашла неожиданный способ помочь европейцам пережить кризис

У европейцев, которые столкнулись с энергетическим кризисом, появилась возможность приобрести у турецких турагентств выгодные туры на курорты зимой. По большей части программы касаются граждан пенсионного возраста, сообщает газета Hürriyet, передает ТАСС.

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Для покупки доступны двухмесячные туры в пятизвездочные отели Антальи по цене от €1 тыс. до €10 тыс. При этом программа предполагает систему «все включено». По информации издания, номер в гостиницах с двумя-тремя звездами обойдется в €511.

Под акционную цену подпадают 152 отеля Антальи, а также объекты размещения в Бодруме, Кушадасы, Мармарисе.

Отмечается, что жители европейских стран уже активно резервируют номера в отелях Турции на зиму. Газета указывает на увеличение количества броней на ноябрь-декабрь к прошлому году в 1,5-2 раза.