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1 час назад

МИД: страны ЕС блокируют российские удобрения для бедных стран

Лера Букина

Министерство иностранных дел РФ сообщило о блокировке Латвией и рядом других стран удобрений из России, которые предназначены для беднейших стран. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

МИД: Латвия блокирует российские удобрения для бедных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД утверждают, что российским компаниям не удается направить порядка 300 тысяч тонн продукции.

«Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов», — сообщили в министерстве.

Россия является одним из ключевых глобальных экспортеров удобрений, напоминает МИД. Такая политика ставит под угрозу голода, указало ведомство. Причем кризис коснется как стран-потребителей продовольствия, так и производителей, предупредили в МИД.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что власти РФ задумались о введении экспортных пошлин на все виды удобрений. Так, Минфин будет получать с отрасли более 100 млрд руб. в год.

Экономика,МИД России,ЕС,
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