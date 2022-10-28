МИД: Латвия блокирует российские удобрения для бедных стран

Министерство иностранных дел РФ сообщило о блокировке Латвией и рядом других стран удобрений из России, которые предназначены для беднейших стран. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

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В МИД утверждают, что российским компаниям не удается направить порядка 300 тысяч тонн продукции.

«Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов», — сообщили в министерстве.

Россия является одним из ключевых глобальных экспортеров удобрений, напоминает МИД. Такая политика ставит под угрозу голода, указало ведомство. Причем кризис коснется как стран-потребителей продовольствия, так и производителей, предупредили в МИД.