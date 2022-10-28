США и Евросоюзу предрекли торговую войну

Планы США по субсидированию собственных производителей для поддержания экономики, вероятнее всего, вызовут ответные меры в странах Евросоюза, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек торговую войну между США и ЕС.

Защита экономики США

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Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы прибегнуть к торговой войне с США в случае необходимости. Об этом сообщает издание Politico. В публикации говорится, что страны намерены провести переговоры с Соединенными Штатами относительно нечестной конкуренции.

Несмотря на разногласия Макрона и Шольца, они оба придерживаются мнения, что Евросоюз (ЕС) должен будет принять меры в случае продвижения Вашингтоном акта о снижении инфляции, подчеркивают обозреватели.

Станислав Бышок, политолог

Речь идет не об убийстве экономики Евросоюза, а о недопущении смерти собственной

«После окончания Второй мировой войны одна из идей, как не допустить новой глобальной войны, была идея постепенного снижения субсидирования и создания глобального рынка. Считается, что если все страны уберут торговые барьеры по отношению друг к другу, то в мире наступит гармоничная экономическая жизнь», — рассказал Бышок.

По факту страны в условиях экономических кризисов по-прежнему продолжают придерживаться протекционизма, отметил политолог.

«Другое дело, что США — это первая экономика мира. И если США занимаются протекционизмом, то на мир это влияет гораздо больше, чем если бы протекционизмом занялась Словакия или Конго. Поэтому европейцы и опасаются», — сообщил он.

Торговая война

Бышок убежден, что разубедить Байдена субсидировать собственных производителей у Макрона и Шольца не удастся. Политолог объяснил это тем, что в условиях экономической нестабильности протекционизм крайне популярен среди избирателей, а для Байдена принципиально сохранить свои позиции и задобрить электорат перед предстоящими выборами.

«Это обусловлено необходимостью поддержать собственного производителя и собственных граждан. Субсидии не означают, что США запретят иностранным фирмам присутствовать на своем рынке. Но зарубежные товары будут стоить дороже. Поэтому понятно, что американцы будут покупать американскую продукцию», — объяснил он.

При этом страны Евросоюза, скорее всего, введут ответные меры на действия Соединенных Штатов, сказал Бышок.

Станислав Бышок, политолог

Это будет трактоваться как торговая война между Евросоюзом и США