Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ

Норвегия ввела новый пакет санкций против России. В него включены 30 российских чиновников и 7 организаций, сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Об этом пишет ТАСС.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», - сказала Хюитфельдт.

Так, санкции ввели, в частности, в отношении организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Новый пакет также запрещает оказывать россиянам и российским юрлицам услуги в сфере криптовалют, предоставлять им инженерные, архитектурные услуги, юридические консультации, а также консультационные услуги в IT-сфере.

Кроме того, вводятся ограничения на импорт стальной продукции, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не изготовленных из золота. Также запрещен экспорт угля, электроники, компонентов для авиации, некоторых химикатов и огнестрельного оружия.