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22 минуты назад

Центробанк оценил влияние частичной мобилизации на инфляцию

Lenta.ruиещё 3

Частичная мобилизация в России в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но затем эффекты будут проинфляционными. Такую оценку дал Центробанк (ЦБ) России.

Центробанк оценил влияние частичной мобилизации на инфляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в регуляторе, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы. Однако впоследствии ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

По итогам заседания совета директоров 28 октября Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента, таким образом завершив курс смягчения денежно-кредитной политики. По итогам предыдущих шести заседаний этот параметр неизбежно снижался.

Экономика,Банк России,
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