Центробанк оценил влияние частичной мобилизации на инфляцию

Частичная мобилизация в России в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но затем эффекты будут проинфляционными. Такую оценку дал Центробанк (ЦБ) России.

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Как заявили в регуляторе, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы. Однако впоследствии ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.