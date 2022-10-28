Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 год

"В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0-3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0) - (-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года", - отмечается в сообщении.