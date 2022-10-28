Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
42 минуты назад

ЦБ РФ улучшил прогноз по ВВП на 2022 год

Газета.Ruиещё 2

Банк России улучшил свой прогноз по ВВП страны на 2022 год, ожидает сокращения на 3-3,5%. К росту российская экономика перейдет во втором полугодии 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора по итогам совета директоров ЦБ.

Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0-3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0) - (-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года", - отмечается в сообщении.

В 2024-2025 годах ВВП будет расти на 1,5-2,5% ежегодно, ожидают в ЦБ.

В своем предыдущем прогнозе ЦБ РФ закладывал сокращение российской экономики в 2022 году на 4-6%, в 2023 году - на 1-4%, а в 2024 году прогнозировался рост ВВП в пределах 1,5-2,5%.

Экономика,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители