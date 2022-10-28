Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 год

Банк России улучшил свой прогноз по ВВП страны на 2022 год, ожидает сокращения на 3-3,5%. К росту российская экономика перейдет во втором полугодии 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора по итогам совета директоров ЦБ.
"В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0-3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0) - (-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года", - отмечается в сообщении.
В 2024-2025 годах ВВП будет расти на 1,5-2,5% ежегодно, ожидают в ЦБ.
В своем предыдущем прогнозе ЦБ РФ закладывал сокращение российской экономики в 2022 году на 4-6%, в 2023 году - на 1-4%, а в 2024 году прогнозировался рост ВВП в пределах 1,5-2,5%.