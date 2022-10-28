FT: Лондон потерял позиции на мировом валютном рынке

Позиции Лондона как важнейшего международного центра оборота иностранной валюты и торговли деривативами ослабли из-за жесткой конкуренции со стороны других крупных финансовых игроков. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на отчет Банка международных расчетов (BIS).

По его данным, в апреле 2022 года на лондонский Сити приходилось 38% мирового оборота иностранной валюты, что на 5 п.п. меньше, чем в 2019 году, когда был обнародован предыдущий отчет. Тогда показатель Лондона достигал 43%. На внебиржевых рынках деривативов его доля снизилась до 46% по сравнению с показателем трехгодичной давности (51%).