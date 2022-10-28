Названы желающие сотрудничать с Россией регионы мира

В сотрудничестве с российской стороной заинтересованы государства Ближнего Востока и Азии. Особое внимание они уделяют сферам образования и развития технологий, заявил кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«В мире, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, есть развивающиеся страны, которым будут интересны разного рода технологии, которые существуют в России», - отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, российские образовательные учреждения остаются привлекательными, в частности, с точки стоимости обучения.

Ранее Михаил Мишустин сообщил об увеличении интереса западных инвесторов к российским активам. Он указал на наличие возможности для взаимовыгодной работы даже в условиях санкционный капании со стороны ряда стран.