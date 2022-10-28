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1 час назад

Россия нарастила поставки газа в Австрию

Lenta.ru

Поставки российского газа в Австрию в последние несколько недель увеличились до 65 процентов от объемов по контракту против 30 процентов в последние месяцы. Об этом заявил глава OMV Альфред Штерн, передает ТАСС.

Россия нарастила поставки газа в Австрию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Штерн также считает, что цены на газ в Европе зимой останутся высокими. Нынешнюю стоимость он назвал временным облегчением.

Ранее министр по делам защиты климата Австрии Леоноре Гевесслер отмечала, что страна сократила зависимость от поставок из России с 80 до менее чем 50 процентов, хорошо подготовившись к зиме. По ее словам, газохранилища заполнены почти на 90 процентов. Австрия договорилась о наращивании поставкок из Норвегии и СПГ-терминалов в Нидерландах, пояснила она.

В октябре канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна запаслась газом почти на год вперед. Также он поддержал идею Еврокомиссии о необходимости совместных закупок газа. При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о возможности поставок российского газа в 2023 году.

Экономика,Карл Нехаммер,Еврокомиссия,
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