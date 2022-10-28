Россия нарастила поставки газа в Австрию

Поставки российского газа в Австрию в последние несколько недель увеличились до 65 процентов от объемов по контракту против 30 процентов в последние месяцы. Об этом заявил глава OMV Альфред Штерн, передает ТАСС.

Штерн также считает, что цены на газ в Европе зимой останутся высокими. Нынешнюю стоимость он назвал временным облегчением.

Ранее министр по делам защиты климата Австрии Леоноре Гевесслер отмечала, что страна сократила зависимость от поставок из России с 80 до менее чем 50 процентов, хорошо подготовившись к зиме. По ее словам, газохранилища заполнены почти на 90 процентов. Австрия договорилась о наращивании поставкок из Норвегии и СПГ-терминалов в Нидерландах, пояснила она.