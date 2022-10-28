Набиуллина объяснила решение оставить ставку ЦБ неизменной

Решение сохранить ключевую ставку ЦБ неизменной на сегодняшний день является наиболее сбалансированным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее в пятницу, 28 октября, Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента, прервав цикл ее снижения, начатый в марте. В пояснениях регулятора указывается, что текущие темпы роста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В сентябре годовой темп прироста цен снизился до 13,7 процента после 14,3 процента, отмечаемых в августе и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9 процента.

При этом, по словам Набиуллиной, ЦБ ожидает ускорения месячной инфляции в декабре из-за переноса индексации тарифов ЖКХ.

«Это прибавит к годовой инфляции около половины процентного пункта в этом году», — сказала Набиуллина.