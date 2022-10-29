В ЕС назвали условие разморозки €300 млрд резервов России

В ЕС допустили разморозку €300 млрд золотовалютных резервов РФ, когда начнется «восстановление Украины с участием России». С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, передает ТАСС.
«С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении», - сказал он.
Еврокомиссар также сообщил, что в рамках санкций в ЕС «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в 7 государствах, 2,2 млрд из них в Германии».
Запад после начала спецоперации на Украине ввел санкции против ЦБ РФ. Замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов страны. Под запрет попали все операции, связанные с резервами и активами Банка России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.